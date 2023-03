Um Anerkennung zu bekommen, verkaufte ein 30-jähriger Mann Drogen an Minderjährige. Nun stand er vor dem Amtsgericht Lingen. Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Jüngster Kunde war 13 Jahre alt Angeklagter verkaufte Drogen an Minderjährige in Lingen und Meppen Von Anne Bremenkamp | 14.03.2023, 13:19 Uhr

„Grüne Haribos“, „Smarties“ und „Cola“ verkaufte ein 30-Jähriger an Jugendliche in Lingen und Meppen. Was sich nach Süßem anhört, waren Code-Wörter für Marihuana, Ecstasy und Kokain. Deswegen musste er sich jetzt vor Gericht verantworten.