Lingen Besichtigung des Museums bei Bärlocher 30.04.2012

Die Neubürger- Gruppe „Klasse Kontakte“ des Freiwilligen-Zentrums Lingen lädt am Dienstag, 8. Mai, zu einer Besichtigung des Kunststoffmuseums Bärlocher ein. Es wird die industrielle Produktion von Kunststoffen, die Geschichte und die Zukunft der Herstellung dargestellt. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei auf den Kunststoff PVC gesetzt, der in den letzten Jahren in der Kritik steht. Eine ausführliche Diskussion über die Umweltverträglichkeit und Recyclingmöglichkeiten des Werkstoffes PVC vermittelt dem Besucher ein objektives Bild der aktuellen Situation.