Eingestürzte Wohnhäuser in der Stadt Iskenderun, in der Ali Yesildags Familie lebt. Foto: Anne Pollmann, dpa/ASV Altenlingen up-down up-down Nach Erdbeben in der Türkei Benefizspiel beim ASV Altenlingen für Familie von Ali Yesildag Von Pia Alberts | 21.02.2023, 13:57 Uhr | Update vor 25 Min.

Das Erdbeben in der Türkei hat schwere Verwüstungen hinterlassen. Helfen will der ASV Altenlingen und sein Fußballer Ali Yesildag mit Spenden - und nun auch mit einem Benefizspiel. Denn seine Familie lebt in der stark betroffenen Provinz Hatay.