Ein neues Nagel- und Beauty-Studio wird bald an der Burgstraße in Lingen eröffnen. Foto: Julia Mausch up-down up-down Über Monate Leerstand Beauty-Studio zieht ins ehemalige Modegeschäft Stage 73 in Lingen Von Julia Mausch | 23.05.2023, 09:14 Uhr

Aus dem ehemaligen Modegeschäft Stage 73 wird ein Nagel- und Beauty-Studio. „Century‘s Nail“ zieht in das Ladenlokal an die Burgstraße in Lingen.