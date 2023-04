Standortleiter Guido Schlüter (links) und Mayrose-Geschäftsführer Andreas Augenthaler freuen sich auf den neuen Standort in Lingen-Schepsdorf. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Baustoffhandel zieht bis Ende Mai um Mayrose setzt an neuem Standort in Lingen verstärkt auf Privatkunden Von Wilfried Roggendorf | 19.04.2023, 17:08 Uhr

Der Baustoffhandel Mayrose zieht Ende Mai vom Alten Hafen in Lingen an seinen neuen Standort in Schepsdorf. Dort soll das Sortiment vergrößert und das Angebot für Jedermann bis zur einzelnen Schraube ausgeweitet werden.