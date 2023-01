Foto: Baumesse GmbH Handwerker und Dienstleister vor Ort Baumesse in Lingen bietet direkte Beratung für Bauherren Von Wilfried Roggendorf | 23.01.2023, 15:53 Uhr

Wer ein Haus bauen will, der braucht angesichts von Energiekrise, hohen Baukosten und Inflation mehr denn je eine gute Beratung. Direkten Kontakt zu Handwerkern und Dienstleistern bietet die Baumesse in Lingen an.