Die Bauarbeiten für den Glasfaserausbau auf dem Marktplatz in Lingen starten. FOTO: Frederika Hölscher Schnelles Internet für Lingen Lingen: Glasfaser Nordwest startet Bauarbeiten auf Marktplatz Von Frederika Hölscher | 07.03.2022, 16:26 Uhr

Vor der Alten Posthalterei auf dem Marktplatz in Lingen rücken Baumaschinen an: Das Unternehmen Glasfaser Nordwest sorgt für den Glasfaserausbau für über 12.500 Haushalte in Lingen. Jetzt starten die Bauarbeiten in Lingens Innenstadt.