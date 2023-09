In Lingen sind bereits an den Zufahrten der Marienstraße, Lookenstraße und an der Bauerntanzstraße Poller-Anlagen installiert worden. Nun kommt die Zufahrt an der Burgstraße dazu. Am vergangenen Montag sind die Bauarbeiten dort gestartet. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.

Voraussichtlich sollen die Bauarbeiten am Donnerstag, 5. Oktober, fertiggestellt werden. Unkontrollierte Durchfahren durch Autos oder Lkw werden durch die Poller-Anlagen verhindert. Die Poller funktionieren automatisch und werden, nachdem ein berechtigtes Fahrzeug hindurch gefahren ist, wieder hochgefahren.

Die Zufahrt zur Innenstadt ist dabei nur für ausgewählte Fahrzeuge mit Sondergenehmigung gestattet.