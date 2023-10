16 Einsatzkräfte vor Ort Lingen: Bagger beschädigt Gasleitung und löst Feuerwehreinsatz aus Von Hermann Bojer | 06.10.2023, 17:03 Uhr | Update vor 3 Min. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke konnte die offenen Stellen der Gasleitung umgehend verschließen. Foto: Hermann Bojer up-down up-down

Bei Baggerarbeiten auf einem Grundstück in der Straße Am Schallenbach in Lingen-Laxten wurde am Freitagnachmittag um 15.55 Uhr eine Gasleitung beschädigt.