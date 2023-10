Von 13 Uhr bis 17 Uhr wird zum Erkunden von Trödel und Antiquitäten eingeladen. Die Auskunft, in welchen Viertel gestöbert werden kann, gibt der QR-Code auf dem Werbeplakat des Flohmarkts an. Von Möbeln, Haushaltsgeräten bis zu Kleidung wird einiges geboten.

Darüber hinaus wird es im Gemeindehaus von der Bücherei der Trinitatis-Kirchengemeinde zusätzlich ein Bücherflohmarkt geben. Neben Büchern lädt dieser mit Waffeln und Würstchen zum Schlemmen ein. Getränke wird es ebenfalls geben.

Garagenflohmarkt im Stadtteil Baccum

Im Bürgerhaus können Besucher selbstgemachten Kuchen und Kaffee erwerben. Die Einnahmen der Speisen und Getränke sowie Spenden gehen an die Kita Trinitatis, den Hort Trinitatis, den Förderverein der Matthias-Claudius-Schule und an die Pfadfinder.

An 60 Standorten können Besucher von 12 Uhr bis 17 Uhr im Stadtteil Baccum nach Schnäppchen Ausschau halten. Von Büchern, Spielzeug, Kleidung bis zu selbstgemachter Deko ist alles dabei.

Des Weiteren bieten einige Haushalte kleine Stärkungen in Form von Kaffee, Kuchen oder Bratwürstchen an. Lagepläne für den Flohmarkt befinden sich an teilnehmenden Ständen, die durch Luftballons deutlich erkennbar sind. Aber auch an zentralen Stellen im Ort sind Übersichtskarten zu finden.