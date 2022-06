In ihrem Grußwort namens der Landeskirche im Sprengel Osnabrück betonte Frau Janssen-Reschke u.a., dass entgegen mancher unerfüllter Erwartungen die ev.-luth. Kirche die Aussiedlerfamilien spüren lassen wolle, dass alle Bemühungen und Angebote dem Glauben an den Gott entspringen, der alle Menschen in allen Sprachen und auf all ihren Wegen lieb habe. Unter der Wucht des Wortes des Propheten Jeremias: ,,Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeisst" und durch die Kraft Gottes sei man auf dem Weg, wirklich Brüder und Schwestern zu sein und zu werden, erklärte die Landessuperintendentin.

Oberbürgermeister Pott hieß die Kirchentagsbesucher herzlich willkommen und bedankte sich bei der Leitung, dass sie Lingen als Veranstaltungsort gewählt habe. Dieser sei trotz katholischer Tradition ein Ort, an dem sich Menschen aller Konfession wohl fühlten. Dass Lingen seit Jahrzehnten Aussiedlern eine neue Heimat biete, beweise zum Beispiel der Bau der Scheperjans-Siedlung in den 70er Jahren. Die Stadt bemühe sich aber auch um die Integration der Aussiedler, die erst in den letzten Jahren gekommen seien, wobei die Kirchen eine wichtige Unterstützung in diesem Integrationsprozess leisteten. Dafür bedanke er sich herzlich bei allen kirchlichen Amtsträgern und Ehrenamtlichen.

Das Hauptreferat des Vormittags hielt Pastor Dieter Grimmsmann. Die Anforderungen, die für Familien mit der Einreise in Deutschland verbunden sind, standen im Mittelpunkt seiner Ausführungen zum Thema ,,Zweimal leben gelernt - es hat sich gelohnt". Sich in Deutschland zurecht zu finden, in einem Land großer Freiheiten, zum Teil ohne ausreichende Sprachkenntnisse, habe für die meisten bedeutet, noch ein zweites Mal leben zu lernen, betonte Grimmsmann.

Sich dem Leben hier zu stellen, bedeute, die in der ehemaligen Heimat erlernten Denk- und Verhaltensweisen zu überprüfen und in eine kritische Auseinandersetzung mit den Erfahrungen und Anforderungen in Deutschland zu bringen, sagte der Pastor. Er ermutigte die Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Einleben über die Familie hinaus auch Kontakte zu Einheimischen aufzubauen sowie hiesige Beratungs- und Hilfsangebote anzunehmen.

Nach einer Mittagspause, die bei gutem Wetter reichlich Gelegenheit zur Begegnung bot, fanden sich die Teilnehmer wieder in der Turnhalle ein, um des 28. August 1941 zu gedenken, an dem vor nunmehr 60 Jahren Stalin in einem Erlass die Vertreibung aller Wolgadeutschen nach Sibirien und Kasachstan anordnete. Oberkreisdirektor Hermann Bröring verwies in seiner Ansprache auf das Emsland mit seinen christlichen Wurzeln und dass die Kirche bei der Integration der Aussiedler und Spätaussiedler, die zwischen 1992 bis 1995 über 20.000 betrugen, immer eine bedeutende Rolle gespielt habe.