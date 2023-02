Ab Montag ist diese Brücke im Stadtpark Lingen gesperrt. Die Grünanlage und der Mühlenbach sollen aufgewertet werden. Foto: Marie Reiners up-down up-down Arbeiten am Mühlenbach Fußgängerbrücke und Fußweg im Stadtpark Lingen gesperrt Von Marie Reiners | 07.02.2023, 18:15 Uhr

Der kleine Park in Lingen gegenüber des Finanzamtes und des Rewe an Meppener Straße soll seinem Namen Stadtpark bald gerechter werden. Die Arbeiten dazu beginnen nun, was Sperrungen mit sich bringt.