Mehr als Boskoop, Elstar und Braeburn Apfelfest 2023 in Lingen: Darauf können sich die Besucher freuen Von Cara-Celine Kreth | 29.08.2023, 10:14 Uhr | Update vor 1 Std. Das Apfelfest findet wieder statt: Am 24. September dreht es sich in Clusorth-Bramhar um den Apfel. Foto: Team Apfelfest

Am 24. September dreht sich in Clusorth-Bramhar alles um den Apfel. Das Apfelfest 2023 lädt ein, die Fülle an Apfelsorten auf dem Hof Krone-Raue und beim Gasthof Niemann zu entdecken. Mit einem umfangreichen Programm ist für Groß und Klein was dabei.