Sie sind „Six Star Finisher": Birgit Naegler (links) und Anke Dall sind weltweit sechs der größten Marathons gelaufen. Foto: Julia Mausch

World Marathon Majors Zwei Lingenerinnen sind sechs der größten Marathons der Welt gelaufen Von Julia Mausch | 28.03.2023, 13:40 Uhr

136 Frauen weltweit haben alle sechs World Marathon Majors in Berlin, New York, Boston, Chicago, London und Tokio absolviert. Zwei von ihnen kommen aus Lingen: Anke Dall und Birgit Naegler dürfen sich nun Six Star Finisher nennen.