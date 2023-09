Was das „Taluh“ bieten soll Kanu-Camp-Macher in Lingen erfüllen sich den Traum von Café und Bar Von Marie Fasthoff | 27.09.2023, 09:22 Uhr Das Herzensprojekt „Taluh“ erfüllt sich das Kanu-Camp-Team: (von Links) Ronja Berger, Alex Scheld, Jacqueline Schnell und Jannis Kawlath. Foto: Kanu-Camp Lingen up-down up-down

Nach drei Jahren Planung ist es bald so weit: Das „Taluh“, Café und Bar in einem, eröffnet auf dem Gelände des Kanu-Camps in Lingen. Was sie ihren Gästen bieten wollen, verraten die beiden Macherinnen.