Ordentlich verheiratet, das mussten auch die Menschen im südlichen Emsland noch bis ins 20. Jahrhundert hinein sein. Wer von dieser Norm abwich, hatte es schwer und wurde bestraft. Foto: Stadtarchiv Lingen up-down up-down Unverheiratete Eltern im Gefängnis Als Sex vor der Ehe in Lingen noch hart bestraft wurde Von Mirko Crabus | 01.03.2023, 07:38 Uhr

Wer früher in wilder Ehe - also unverheiratet - zusammen lebte oder ein uneheliches Kind zur Welt brachte, wurde in Lingen bis ins 20. Jahrhundert hinein bestraft. Teils sogar mit Gefängnis. Lingens Stadtarchiv Mirko Crabus berichtet davon.