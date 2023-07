Hilfe für Menschen, die sicher gehen wollen, bieten (von links) Tristan Niedmann-Schulte, Anna Matern-Bandt und Kerstin Billig von der Aids-Hilfe Emsland mit dem Angebot „ToYouCar“. Foto: Thea Esders up-down up-down Video zeigt den Ablauf HIV, Syphilis, Hepatitis: So funktioniert das neue Testangebot in Lingen Von Thea Esders | 30.07.2023, 10:32 Uhr

Kostenlos und anonym auf HIV und Syphilis testen lassen: Das bietet die Aids-Hilfe Emsland am 11. August in Form eines „ToYouCars“ an. Was genau hinter dem Konzept steckt, erklären Kerstin Billig und Anna Matern-Brandt von der Aids-Hilfe Emsland.