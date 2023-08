Keine Verletzten Achse von Lok springt in Lingen aus dem Gleis Von Thomas Pertz | 16.08.2023, 07:19 Uhr | Update vor 21 Min. Gesperrt ist der Bahnübergang an der Brögberner Straße. Foto: via www.imago-images.de up-down up-down

Die Achse einer Lok ist am Dienstagabend in Höhe der Brögberner Straße in Lingen-Holthausen aus dem Gleis gesprungen.