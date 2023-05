Giancarlo Noto (links) und sein Bruder Alessandro Notovor ihrem neuen Studio „Tattoo & Beyond sieben vier null“ in der Burgstraße 12. Foto: Marie Reiners up-down up-down Tattoo für einen Euro zur Eröffnung 740-Tattoo zieht in Lingen um – und hat einen neuen Namen Von Marie Reiners | 12.05.2023, 09:43 Uhr

Tattoos, Piercings, CBD-Handel und ein Kosmetikstudio: „740-Tattoo“ expandiert. Am Samstag eröffnet das neue Geschäft von Giancarlo Noto und seinen Brüdern in der Burgstraße in Lingen. Was dort alles angeboten wird, hat er uns verraten.