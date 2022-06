Unter der Leitung von Prof. Rost wurden in den vergangenen Jahren mehr als 60000 Patienten behandelt und rund 40000 operative Eingriffe vorgenommen. 25 Ärzte wurden durch ihn zum Facharzt für Urologie weitergebildet. Im Juni 1982 wurde Prof. Rost, der 1943 in Stuttgart geboren wurde, zum Chefarzt für Urologie und Kinderurologie am St.-Bonifatius-Hospital gewählt. "In den vergangenen 25 Jahren hat Prof. Rost die Urologie am St.-Bonifatius-Hospital von der operativen Disziplin in ein Hightech-Fach gewandelt", erklärte ein Sprecher der Klinikleitung. Stellvertretend für die rasante Entwicklung wurde die Steintherapie genannt. Während noch vor wenigen Jahren Nieren-, Harnleiter- und Blasensteine durch große Schnitte entfernt werden mussten, könnten diese heute durch die modernen hochtechnisierten Verfahren nahezu schmerzfrei behandelt werden. Zahlreiche Statistiken belegten zudem, dass sich die Fachabteilung in dieser Zeit zum urologischen Zentrum des Emslandes und der Grafschaft Bentheim mit einem Einzugsgebiet von inzwischen gut 300000 Einwohnern entwickelt hat.