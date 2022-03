Auf Laptops, Beamer und Fernseher hatte es ein Drogenabhängiger auf dem Campus Lingen abgesehen. Es waren die nicht die einzigen Diebstähle, mit denen er seine Sucht finanzierte. FOTO: Oliver Pracht/Hochschule Osnabrück Weitere Diebstähle und Kartenbetrug Auf Campus Lingen geklaut: 23-Jähriger finanzierte Drogensucht Von Anne Bremenkamp | 22.03.2022, 18:42 Uhr

Um an Geld für Drogen zu kommen, stahl ein 23-Jähriger auf dem Campus Lingen, brach Briefkästen auf und kaufte mit gefälschter Unterschrift ein. In einer Suchttherapie will er nun sein Bestes geben - für seine Familie.