Fast auf den Tag genau zwei Jahren nach der letzten Veranstaltung mit vielen Besuchern waren am Samstag wieder 2000 Zuschauer in der Emslandarena. Beide Male auf der Bühne: Atze Schröder. FOTO: Mike Röser Erster großer Auftritt seit Corona Lingen: 2000 Menschen bei Atze Schröder - das macht der Emslandarena Mut Von Mike Röser | 06.03.2022, 10:03 Uhr

Das hat es wegen Corona zwei Jahre lang nicht gegeben: 2000 Besucher sahen am Samstag in der Emslandarena in Lingen Comedian Atze Schröder live. Veranstaltungsmanager Stefan Epping macht das Mut nach schwieriger Zeit.