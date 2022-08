Das Kernkraftwerk Emsland im Industriepark in Lingen. FOTO: dpa up-down up-down „Stauchungsbetrieb“ ab November Debatte über Laufzeit: Lies nimmt Stellung zum Kernkraftwerk in Lingen Von Thomas Pertz | 08.08.2022, 17:13 Uhr

In der Debatte über eine mögliche längere Laufzeit der drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke in Deutschland hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies zum Standort Lingen eine klare Position bezogen.