Doch der Strom wird auch ohne Umlage teurer. So ist Medien zufolge der Preis zwischen 2006 und 2011 für Haushaltskunden um 6,5 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Dabei können Verbraucher schon mit kleinen Tricks ihren Wärme- und Stromverbrauch senken und damit etwas für die Umwelt tun. Nebenbei schont das auch noch den Geldbeutel. In unserer Frage der Woche wollten wir wissen: „Wie sparen Sie Energie zu Hause ein?“

„Wir haben zu Hause nur in den Räumen Geräte an, in denen wir uns auch befinden und die wir benötigen“, sagt Dominique Wasmuth. „Werden die Elektrogeräte nicht mehr benutzt, ziehen wir grundsätzlich alle Stecker. Schließlich kann auch ein Gerät, das nicht in Gebrauch ist, aber am Netz angeschlossen ist, Strom verbrauchen“, weiß die 30-Jährige. „Aber wir machen das auch, um die Gefahr eines möglichen Brandausbruchs zu bannen.“ Wasmuth lädt ebenso ihr Handy nicht über Nacht auf. „Außerdem achten wir beim Kauf von Elektrogeräten auf Energieeffizienz, und wir lassen Lichter nicht unnötig brennen.“

Marko Mohr aus Dalum hat sich eine Fotovoltaikanlage auf das Dach seines Hauses montieren lassen: „Tagsüber nutzen wir den Strom selbst. Dadurch achten wir natürlich darauf, dass Elektrogeräte wie Waschmaschinen oder Trockner nur während des Tages laufen. Wir haben uns auch angewöhnt, unsere Elektrogeräte nicht auf Stand-by zu lassen“, unterstreicht der zweifache Familienvater. Auch seinen Kindern versuche er, so früh wie möglich zu vermitteln, Energie zu sparen, indem sie die Lichter nicht brennen lassen und welchen Einfluss das auf die Umwelt haben könne. „Auch im Winter versuchen wir Heizkosten zu sparen, indem wir öfter auf den Ofen umsteigen. Jedoch gibt es auch beim Sparen Grenzen. Man darf nicht an allem sparen, schließlich will man nicht nur verzichten. Natürlich ist ärgerlich, dass die Stromkosten und die Nebenkosten immer mehr steigen, obwohl der Geldbeutel immer kleiner wird“, meint der 38-Jährige schließlich.

Auch Ingo Werner zieht die Stecker aus den Steckdosen, wenn er nicht zu Hause ist: „Wir haben abschaltbare Steckdosen, die das Ganze vereinfachen“, erklärt der 47-Jährige. „Wenn wir also nicht zu Hause sind, ist alles, abgesehen vom Kühl- und Gefrierschrank, aus. Auch Stand-by vermeiden wir.“ Weiter werde der Trockner für die Wäsche nur bei schlechtem Wetter genutzt: „Bei schönem Wetter sorgt die Sonne dafür, dass die Wäsche trocknet. Und wir rüsten um auf Energiesparlampen. Nicht alle auf einmal, aber so nach und nach“, betont der Lingener. „Was das Heizen angeht, möchte ich es mit dem Energiesparen nicht übertreiben.“ Ingo Werner hat es im Winter gerne warm und gemütlich.

„Alles, was gespart wird, wird durch die Energieversorger sowieso wieder draufgepackt“, findet Torsten Herrenkind aus Warendorf. Das könne man ganz gut beobachten: „Im Großen und Ganzen hat man immer so ziemlich den gleichen Abtrag, und das seit Jahren. Obwohl man Strom spart, wird diese Ersparnis durch die Stromerhöhung von Jahr zu Jahr zunichtegemacht.“ Der Tipp des 48-Jährigen: „Öfter mal den Stromanbieter wechseln. Da hat man die Möglichkeit, etwas Geld zu sparen. Das ist sogar sehr unbürokratisch, weil der neue Stromanbieter alle Formalitäten übernimmt“, weiß Herrenkind. „Außerdem haben wir bereits seit Jahren auf Energiesparlampen umgestellt und achten beim Gerätekauf auf Energieeffizienz. Aber auch hier sollte man auf den Preis achten. Wenn aufgrund der hohen Energieeffizienz der Preis zu hoch ist, sodass sich der höhere Preis nicht bezahlt macht, hat auch das keinen Sinn.“