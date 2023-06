Der letzte Schultag von Manfred Heuer, Leiter des Gymnasiums Georgianum in Lingen, steht bevor. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Leiter des Gymnasiums im Ruhestand Der letzte Schultag von Manfred Heuer am Georgianum in Lingen naht Von Thomas Pertz | 27.06.2023, 15:02 Uhr

Am Freitag ist der letzte Schultag von Manfred Heuer. Ein besseres Datum hätte es für den Leiter des Gymnasiums Georgianum in Lingen nicht geben können: Der Jahrgang 2023 feiert am 30. Juni sein Abitur. Das passt zur Wertschätzung für junge Persönlichkeiten, die dem 65-Jährigen ein Berufsleben lang wichtig war.