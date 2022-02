In dieses Ladenlokal in der Lingener Lookenstraße zieht demnächst „Leos Jeans and more“ ein. FOTO: Wilfried Roggendorf Leerstand hat im April ein Ende „Leos Jeans and more“ eröffnet in der Lookenstraße in Lingen Von Wilfried Roggendorf | 24.02.2022, 11:28 Uhr

Schon seit einiger Zeit steht das Ladenlokal in der Lookenstraße am Andreasplatz, in dem zuvor „Camp David & Soccx“ beheimatet war, leer. Doch langsam tut sich dort etwas. Darauf weisen große Aufkleber in den Schaufenstern hin.