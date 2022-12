Auf der Juso-Landeskonferenz in Nienburg (Weser) wurde die Lingener Lokalpolitikerin Leonie Lüken am Wochenende zur stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. Von den anwesenden Delegierten, davon drei aus dem Emsland, sprachen sich 86 Prozent für sie aus.

In ihrer Bewerbungsrede thematisierte sie vor allem die gestiegenen Mieten und den Mangel an bezahlbarem Wohnraum: „Die Mieten müssen runter, und zwar schnell.“ Deswegen forderte Lüken ein nachhaltiges neues Wohnraumkonzept und eine Stärkung des Handwerks.

Jusos: Gegen Klimakrise und Atomkraft

Lüken ist damit auch verantwortlich für die Umsetzung der neuen inhaltlichen Akzentuierung der Jusos.

Denn die Jusos in Niedersachsen wollen sich in den kommenden Jahren thematisch verstärkt auf die Förderung junger Menschen in Bildung, Arbeit und sozialen Fragen und auf den Kampf gegen die Diskriminierung von Minderheiten fokussieren. Zudem lehnen die Jusos Atomkraft und den Uran-Import nach und den Brennstäbe-Export von Lingen strikt ab und fordern die Klimaneutralität bis 2040.

Außerdem will Lüken mit Präventionsmaßnahmen auch sexualisierter Gewalt und Übergriffen etwas entgegensetzen. Ohne eine gesellschaftliche Debatte darüber drohen „die Stimmen der Frauen [...] für immer verstummen“, so die Lingenerin.