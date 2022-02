Lenara aus Lingen vor dem Actiondreh im Gespräch mit Modelwettbewerb-Chefin Heidi Klum (links). FOTO: Richard Hüber/ProSieben Germany’s Next Topmodel Lenara aus Lingen bei GNTM: Beim Actiondreh muss das Model punkten Von Julia Mausch | 22.02.2022, 18:22 Uhr

Lenara aus Lingen nimmt beim Germany’s Next Topmodel teil. In der dritten Folge muss das 25-jährige Curvy-Model bei einem Actiondreh in luftiger Höhe punkten.