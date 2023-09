Verhandlungen mit Interessenten Leerstände in der Großen Straße: Das unternimmt die Stadt Lingen Von Thea Esders | 18.09.2023, 10:38 Uhr Die Leerstände in der großen Straße in Lingen werden behoben. Foto: Thea Esders up-down up-down

In der Großen Straße in Lingen war in den vergangenen Wochen viel los: Einige Läden sind neu hinzugekommen, wieder andere sind fortgezogen. Für zwei noch leere Ladenlokale wird derzeit ein Nachfolger gesucht, die Stadt Lingen erklärt die Pläne.