Glück im Unglück hatte der Fahrer dieses Lkw auf der B213 bei Lingen. Sein von der Straße abgerutschtes Fahrzeug blieb im Seitenraum hängen. Foto: Hermann Bojer up-down up-down Seitengrün verhindert Absturz Lastwagen verunglückt auf Bundesstraße 213 in Lingen Von Tobias Böckermann | 08.07.2023, 17:00 Uhr

Auf der Bundesstraße 213 in Lingen ist ein Mann mit seinem Lkw von der Straße abgekommen. Die Straße war am Samstag bis in den späten Abend gesperrt.