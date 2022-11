Eine hohe Auszeichnung hat Lars Jeurink, der bei der BP in Lingen im Dualstudium chemische Verfahrenstechnik studiert, in London erhalten. Foto: Konvex-Media, Kilian Westkamp up-down up-down Mit Tallow Chandler Award geehrt Deshalb wurde Lars Jeurink von der BP Lingen in London ausgezeichnet Von Thomas Pertz | 28.11.2022, 08:05 Uhr

Bei der BP in Lingen geht es viel ums Öl - aber nicht nur. Was in der Raffinerie auch wichtig ist, verkörpert der 23-jährige Lars Jeurink. Der Lingener ist in London mit dem „Tallow Chandler Award“ ausgezeichnet worden.