Überschuss aus dem Haushalt Landkreis Emsland schüttet Geld an die Kommunen diese Woche aus Von Lili Maffiotte | 12.10.2023, 08:14 Uhr Noch in dieser Woche dürfen die Kommunen im Emsland sich über Geld freuen. Foto: dpa Monika Skolimowska

Noch in dieser Woche sollen die Kommunen im Emsland das Geld bekommen, das der Landkreis zur Entlastung auszahlen will. Für die Verteilung auf die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden wird ein Schlüssel angewandt, der die Anzahl der Kinder im Alter von null bis sechs Jahren in den Kommunen berücksichtigt.