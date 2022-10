Der Lagerkehraus in den Emslandhallen Lingen gilt als ein Paradies für Schnäppchenjäger. Foto: Carsten van Bevern up-down up-down Schnäppchen in den Emslandhallen Das erwartet die Besucher beim Lagerkehraus in Lingen Von Julia Mausch | 19.10.2022, 11:50 Uhr

Gute Nachrichten für Schnäppchen-Jäger: Der Mode-Markt Lagerkehraus findet zum zweiten Mal in diesem Jahr in den Emslandhallen in Lingen statt.