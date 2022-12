In Lingen waren am Donnerstagabend für kurze Zeit 1100 Haushalte ohne Strom. Symbolfoto: imago images/7aktuell up-down up-down Reparatur dauert an Kurzschluss: 1100 Haushalte in Lingen für kurze Zeit ohne Strom Von Thomas Pertz | 16.12.2022, 12:55 Uhr

Rund 1100 Haushalte aus dem Wohnpark Gauerbach in Lingen und vereinzelt in Brockhausen und Darme waren am Donnerstagabend für kurze Zeit ohne Strom.