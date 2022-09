Die Kunstschule Lingen bietet verschiedene Aktionen zum Thema Kinderrechte an. Foto: Roman Starke up-down up-down Plakate, Material-Theater und Filme Kunstschule Lingen plant mehrere Aktionen zu Kinderrechten Von Wilfried Roggendorf | 06.09.2022, 15:51 Uhr

In einem Projekt setzen sich 25 Kunstschulen in Niedersachsen mit Kinderrechten auseinander. Auch die Kunstschule Lingen ist dabei und bietet verschiedene Aktionen für Kinder und Jugendliche an.