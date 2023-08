Mit Holz arbeiten

In der Holzwerkstatt können Kinder ab sieben Jahren bei Paul Wessler ihrer handwerklichen Kreativität freien Lauf lassen. Dieser Kurs findet unabhängig voneinander an fünf Nachmittagen vor und nach den Herbstferien jeweils am Mittwoch von 16.30 bis 18 Uhr statt und kostet 39 Euro.

Ideen mit Ton umsetzen

In zwei Workshops bietet die Künstlerin Julie Kopp die Gelegenheit, das Material Ton zu entdecken und eine eigene Form zu geben. Kinder ab acht Jahren können an den Kursen teilnehmen. Der erste Kurs ist am 22. September und 13. Oktober, und der zweite Kurs ist am 3. November und 17. November, jeweils von 15 bis 17 Uhr kreativ werden. Es handelt sich jeweils um Freitage. Beide Workshops kosten 26,50 Euro.

„StopMotion“- und Kurzfilme erstellen

Unter dem Titel „Wir drehen Filme – Lass deine Bilder sprechen“ haben Kinder ab acht Jahren die Möglichkeit in die Welt des Filmemachens einzutauchen. Gemeinsam mit Dozent Thomas Küper können die Teilnehmer an drei Terminen jeweils montags (4. September, 11. September und 18. September) von 15 bis 17.30 Uhr eigenen „StopMotion“- und Kurzfilme erstellen. Dabei experimentieren sie mit Kamera, Sound und Schnitt. Vorkenntnisse sind nicht notwendig und die technische Ausstattung wird gestellt. Der Workshop kostet 39 Euro.

Nachhaltig kreativ sein beim Projekt „Planet Erde“

Das Jahresprojekt „Planet Erde“ bei Sandra Lammers bietet Kindern ab acht Jahren einen Raum zum Forschen und Experimentieren. Die Kinder entdecken, wie sie nachhaltig kreativ sein können. Zum Beispiel stellen sie Farben aus Pflanzen oder „Glitzer“ aus umweltfreundlichen Materialien her. An weiteren Ideen forschen sie gemeinsam. Der Kurs findet an vier Nachmittagen, dienstags von 16.30 bis 18 Uhr statt und Kursgebühren betragen 20 Euro.

Den Wald von seiner bunten Seite erleben

Bei den Kursangeboten auf dem Waldareal an der Baccumer Mühle geht es um das Gestalten in der Natur. Für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren gibt es die Möglichkeit, den Wald kreativ und spielerisch zu erleben.

Die „Spiele im Wald“ findet an drei Terminen jeweils dienstags (5. September, 12. September und 19. September) zwischen 16 und 18 Uhr statt und kostet 31 Euro. Der Kurs „Highlights für Draußen“ ist am Freitag, 29. September, und 15 bis 17 Uhr und Samstag, 30. September, von 10 bis 12 Uhr. Hier beträgt die Gebühr 20,50 Euro. Beide Kurse werden von Silvia Windoffer gestaltet.

Zeichnen lernen kann jeder lernen

Jeder hat das Potenzial sich zeichnerische Techniken zu erarbeiten und umzusetzen. Damit kann die eigene Wahrnehmung geschult und die Welt in einer neuen Perspektive entdeckt werden. Die Kunstschule bietet zu diesem Thema verschiedene Kurse an: In einem Workshop am Freitag, 6. Oktober, von 14 bis 17.45 Uhr haben Interessierte ab 14 Jahren die Möglichkeit Techniken wie das Erfassen von Form und Struktur, Perspektive und Raum, Licht und Schatten zu lernen. Dabei steht den Teilnehmern der Künstler Paul Wessler mit Tipps zur Seite. Der Kurs kostet 19,50 Euro.

„Urban Sketching“ in Lingen

Wer Interesse hat eine zeichnerische Entdeckungsreise durch Lingen zu machen. Kann den Workshop „Urban Sketching“ beim Illustrator Maximilian Weihs machen. Hier wird die Stadt als Inspiration genutzt das Stadtleben zu skizzieren. Der Kurs wird für Teilnehmer ab zehn Jahren am Donnerstag, 12. Oktober, und Freitag, 13. Oktober, von 16 bis 18 Uhr angeboten. Die Gebühr beträgt 20,50 Euro.