100 Aussteller sind beim Kunsthandwerkermarkt mit dabei. Foto: Veranstaltungsbüro Grawe und Osterbrink Nun 100 Aussteller möglich Mehr Platz notwendig: Kunsthandwerkermarkt zieht in Lingen um Von Julia Mausch | 24.10.2022, 18:21 Uhr

Der Kunsthandwerkermarkt in Lingen findet in diesem Jahr nicht in der Halle IV statt. Der Veranstalter ist in die Emslandhallen umgezogen.