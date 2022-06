Rund 1000 Akteure von zwölf Schulen aus Lingen und dem Umland haben zwischen reformierter Kirche und IT-Zentrum an der Kaiserstraße mit ihrem Festival „Walk ’n’ Art“ eine Veranstaltungsmeile geschaffen. Musik, Tanz, Akrobatik und Kleinkunst gab es nicht nur in den Veranstaltungsräumen Halle IV, IT Zentrum, Kreuzkirche und reformierter Kirche zu sehen. Neben kleinen gastronomischen Angeboten wurden auch die Wege zu den Aufführungsorten durch sogenannte „Walking acts“ zu einem Kulturerlebnis. Präsentiert wurde dieser dritte „Spaziergang zur Kunst“ vom Lions Club Lingen Machurius. Ein ausführlicher Bericht folgt in unserer Montagausgabe.