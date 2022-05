Wird auf dem Universitätsplatz in Lingen singen: Susan Albers. FOTO: Susan Albers Musik und mehr bei freiem Eintritt Das bietet der Lingener Kultursommer 2022 auf dem Universitätsplatz Von Caroline Theiling | 08.05.2022, 13:50 Uhr

Das TPZ Lingen präsentiert in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Lingen unter dem Motto „Alles Was Geht“ den Lingener Kulturfrühling 2022 - bei freiem Eintritt an jedem Dienstag im Mai.