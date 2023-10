In Heinrich-Middendorf-Straße Küchenbrand in Lingen: Rund 100.000 Euro Schaden Von Thomas Pertz | 18.10.2023, 08:21 Uhr Auch in Holthausen-Biene hatte die Feuerwehr Dienstagabend einen Einsatz. Foto: Michael Gründel up-down up-down

Ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro ist nach Angaben der Polizei am Dienstagabend bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Lingen entstanden.