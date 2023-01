Das Lastenfahrrad Rytle wurde von einem Joint-Venture entwickelt, an dem auch das Unternehmen Krone aus Spelle beteiligt ist. Foto: Rytle GmbH up-down up-down Produkt aus der Region Lastenfahrrad von Krone könnte in Lingen Lieferfahrzeuge ersetzen Von Wilfried Roggendorf | 28.01.2023, 11:20 Uhr

Pakete und Co. sollen von einem zentralen Verteilpunkt in Lingen, dem „Last-Mile-Logistic-Hub“, mit Lastenfahrrädern in die Innenstadt transportiert werden. Eine passende Lösung dafür bietet die Firma Krone in Spelle.