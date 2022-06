Bis zum letzten Sommer hatte der 42-Jährige erfolgreich beim Ligarivalen FC Leschede gearbeitet. Zuvor war er in Salzbergen, für Concordia Emsbüren sowie als A-Junioren-Coach des SV Meppen und des SC Spelle-Venhaus tätig. Der in Lingen als Controller berufstätige Emsbürener löst Frank Bolkenius ab. Bolkenius führte in fünf Jahren als ASV-Trainer den Club in die Kreisliga und wird nach Saisonende aus privaten Gründen eine Pause einlegen. „Frank hatte sehr erfolgreiche Jahre: Zweiter, Vierter und dann Meister und Aufsteiger in der 1. Kreisklasse. Danach Platz sechs in der Kreisliga und nun hoffentlich den Klassenerhalt. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann“, blickt Georg Berning, der Vorsitzende der Fußballabteilung, zurück.