Isoliert sind derzeit fünf Bewohner im Altenpflegeheim Bonum Vitae in Lingen. Sie sind an Krätze erkrankt. FOTO: Ludger Jungeblut Fünf Fälle im Haus Bonum Vitae Krätze in Pflegeheimen in Lingen und Lohne ausgebrochen Von Ludger Jungeblut | 16.03.2022, 07:04 Uhr

In zwei Altenpflegeeinrichtungen in Lingen und Wietmarschen sind insgesamt sieben Bewohner an Krätze, medizinisch als Skabies bezeichnet, erkrankt beziehungsweise mittlerweile genesen.