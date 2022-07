Ab 11.45 Uhr geht es beim Grand Prix de Dressage um die Qualifikation für den Grand Prix Special, der am Samstag stattfindet. Nicht nur mit Blick auf die Olympischen Spiele in London ist das internationale Kräftemessen interessant. „Alles ist möglich“, will sich Turnierchef Heinrich Kampmann nicht auf einen Siegfavoriten festlegen. Im Vorjahr siegte am Freitag in der Qualifikationsprüfung übrigens tatsächlich ein „Favourit“ – so heißt nämlich der Hengst der Schwedin Tinne Vilhelmson-Silfvén, die im Vorjahr den Grand Prix de Dressage, damals allerdings die Qualifikation zum Grand Prix Kür, gewann.

Im namhaften Teilnehmerfeld lassen sich einige Namen finden, die in den vergangenen Jahren schon in Lingen gewonnen haben. „Ich darf daran erinnern, dass die Britin Laura Bechtolsheimer und der Schwede Patrik Kittel in Lingen schon ganz vorne waren“, betont Kampmann. Auch wenn Helen Langehanenberg, die am Donnerstag ebenso wie Ehemann Sebastian bei den Prüfungen für drei- und vierjährige Reitpferde das Lingener Dressurviereck testete, ohne ihr Olympiapferd Damon Hill ins Emsland gekommen ist, will die 30-Jährige auch bei der Vergabe der Siegrschleifen ein Wörtchen mitreden. Ebenfalls nicht chancenlos sind die Belgierin Vicky Smits-Vanderhasselt, die Däninnen Anne van Olst und Lone Jörgensen, Jessica Michel aus Frankreich oder Anabel Balkenhol, die im Vorjahr in Lingen im Grand Prix Kür Zweite wurde. „Das Dressurfestival ist mit dieser Traumbesetzung bereits vor Veranstaltungsbeginn ein echtes Highlight im internationalen Dressursport“, schwärmt Kampmann. Die Olympiapferde für die Sommerspiele in Brasilien 2016 messen sich heute Vormittag bei der Einlaufprüfung zum Nürnberger Burgpokal, bei dem die Stars ihre sieben- bis neunjährigen Nachwuchspferde präsentieren.

Das Programm am Freitag: 8 Uhr, Dressurprüfung Klasse S, national - St. Georges Special (Nürnberger Burg-Pokal; 11.45 Uhr, Dressurprüfung Klasse S, international - Grand Prix de Dressage (Qualifikation zum Grand Prix Special); 16 Uhr, Dressurprüfung Klasse S, international - Prix St. Georges (Qualifikation zur Intermediare I).