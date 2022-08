Sind überzeugt davon, dass die „Komische Nacht“ in Lingen gut ankommen wird: Marlon Schröter (von links), Marko Schnitker, Ulday Sahinkus, Tobias Mielke und Jan Koormann. FOTO: Christiane Adam up-down up-down Diese Künstler treten auf Neues Comedy-Format in Lingen: Das bietet die komische Nacht Von Christiane Adam | 19.08.2022, 15:12 Uhr

In einem Restaurant, einem Kulturzentrum oder einem anderen Veranstaltungsort sitzen und sechs Künstlern aus der Comedy-Szene zuhören, das ist das Konzept der ersten komischen Nacht am 13. Oktober in Lingen.