Zur Eröffnung des Büros an der Rheiner Straße gratulierte Lara Bemboom (links) von der Wirtschaftsförderung der Stadt der Maklerin Jana Körte. FOTO: Stadt Lingen Jana Körte seit 2021 selbstständig Körte Immobilien eröffnet Büro an der Rheiner Straße in Lingen Von Mike Röser | 25.04.2022, 08:07 Uhr

Seit Kurzem ist Jana Körte mit ihrem Immobilienunternehmen an der Rheiner Straße 68 in Lingen zuhause. Sie wagte 2021 den Sprung in die Selbstständigkeit und freut sich nun, ihre Kunden im neuen Büro willkommen zu heißen.