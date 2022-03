Bunt gemischt war das Teilnehmerfeld beim Klimastreik im September. Eine neue Ortsgruppe von Fridays for Future ruft nun erneut zur Demo in Lingen auf. FOTO: Lars Schröer Demo am kommenden Freitag Klimastreik: Fridays for Future hat jetzt in Lingen eine Ortsgruppe Von Mike Röser | 21.03.2022, 07:53 Uhr

Eine große Klimaschutz-Demo hat es in Lingen zuletzt im September gegeben. Mehr Klimastreiks könnten nun aber folgen: Es hat sich eine Ortsgruppe von Fridays for Future gegründet, die schon Freitag auf die Straße gehen will.