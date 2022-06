Beim letzten Bürgerschützenfest 2019 zogen König Volker Pricker und Königin Frederike Keuters durch die Straßen von Lingen. FOTO: Thomas Pertz Zeitweise Verkehrsbehinderungen Kivelingsfest und Bürgerschützen: Wo Sie parken können Von Wilfried Roggendorf | 02.06.2022, 15:24 Uhr

Zum historischen Volksfest der Kivelinge werden tausende Besucher in Lingen erwartet. Doch wie am besten hinkommen, wo parken? Auch die Umzüge der Bürgerschützen an den beiden folgen Tagen haben Einfluss auf den Verkehr.