Die Kindertagesstätte St. Anna wurde 2009 im „Alten Krankenhaus“ in der Gymnasialstraße in Lingen errichtet. FOTO: Thomas Pertz Kommunen werden entlastet Kitas im Emsland: Zuschüsse für Neubauten und Erweiterungen Von Thomas Pertz | 14.03.2022, 13:10 Uhr

„Arche Kunterbunt“ in Haren, „Nepomuk“ in Salzbergen und „St. Anna“ in Lingen - verschiedene Namen, die eines gemeinsam haben: Es werden oder sind Kitas im Emsland. Der Landkreis finanziert Neubauten oder Sanierungen mit.