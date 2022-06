Seit 2019 stehen Container an der Kita St. Antonius. Aufgrund der vielen Kinder soll sie im kommenden Jahr erweitert werden. FOTO: Carsten van Bevern Weitere Container kommen Kita St. Antonius in Lingen-Baccum soll 2023 Anbau bekommen Von Carsten van Bevern | 15.06.2022, 09:55 Uhr

Container gibt es an der Kita St. Antonius in Baccum bereits, weil so viele Kinder dort betreut werden. Ein Anbau ist geplant. Doch bis dieser fertig ist, ziehen die Erzieherinnen in Container, damit eine weitere Gruppe Platz findet.